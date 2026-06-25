Andrés Lajous confirmó el desarrollo de la nueva línea del Tren Ligero Texcoco-La Paz, proyecto exclusivo del Estado de México.

“Es un proyecto del Estado de México…Están considerando usar el derecho de vía existente de una de las vías de carga que da un servicio local de industria muy pequeñito y que de hecho está interrumpido parte del trayecto de la vía” Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF)

El Tren Ligero Texcoco-La Paz contempla una inversión de 18 mil millones de pesos, con una longitud de 20.85 km, 12 estaciones y 12 trenes articulados.

Se espera atender a más de 126 mil pasajeros diarios, reduciendo el tiempo de traslado a 30 minutos.

La ejecución y financiamiento correrán totalmente a cargo del gobierno mexiquense, informó el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Tren Ligero Texcoco-La Paz es un proyecto del Estado de México: Andrés Lajous

Andrés Lajous señaló que el Tren Ligero Texcoco-La Paz es un proyecto que se está desarrollando por el gobierno del Estado de México, sin la participación del gobierno federal.

Asimismo compartió que se pretende realizar esta línea del Tren Ligero que conectará el Estado de México con el derecho de vía vigente con una vía de carga que actualmente da servicio a la industria local.

Por otra parte, destacó que parte de esta vía tiene un tramo interrumpido, por lo que será el gobierno del Estado de México deberá informar “en qué paso van para su ejecución”.

Asimismo, señaló que tanto la ejecución como la financiación del nuevo Tren Ligero de Texcoco a La Paz correrá completamente por el gobierno del Estado de México.

Tren Ligero Texcoco-La Paz contará con 18 mil millones de pesos en inversión

El nuevo Tren Ligero Texcoco-La Paz que desarrolla el Estado de México tendrá una longitud de 20.85 km y contará con 12 trenes de 2 articulaciones para 12 estaciones, según la información preliminar,

Asimismo, se estima una inversión de 18 mil millones de pesos desde el Estado de México; sólo para 2026 se le han asignado 2 mil 600 millones de pesos.

Con esta línea de Tren Ligero, se espera que se atienda a un promedio de 126 mil 957 pasajeros diarios, reduciendo el tiempo de traslado de terminal a terminal a 30 minutos.