La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México (CGPR) han cerrado el acceso al Nevado de Toluca por mal clima.

“La seguridad de los turistas es nuestra prioridad. Exhortamos a la población a respetar los cierres y no intentar acceder por caminos clandestinos, ya que las condiciones en la parte alta son extremas”. Protección Civil del Estado de México

Cierre del acceso al Nevado de Toluca ante la entrada de un nuevo frente frío que representa alto riesgo para turistas y visitantes en la Zona del Edomex.

Pues se prevé que el Nevado de Toluca presente bajas temperaturas, así como ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora en la zona alta, además de:

Baja visibilidad por neblina densa

Alta probabilidad de sufrir hipotermia

Congelamiento de los caminos

Alto riesgo de sufrir accidentes y extravíos

Cierran el acceso al Nevado de Toluca por mal clima (EDOMEX)

Acceso al Nevado de Toluca por mal clima continuará cerrado hasta nuevo aviso

Las autoridades del Edomex, también adelantaron que el cierre de acceso al Nevado de Toluca continuará hasta nuevo aviso.

Reiterado que el cierre al acceso al Nevado de Toluca responde a razones de seguridad y protección ambiental.

Sin embargo, la zona también se encuentra en conflicto ante las nuevas medidas sobre el transporte, seguridad y manejo del Área Natural Protegida del Nevado de Toluca

Luego de que la CONANP sostenga que la prohibición del ascenso en camionetas representa un alto riesgo para los visitantes y un daño al ecosistema.

Además de que se tenga límite al ingreso a pie o mediante transporte especializado, por lo que ejidatarios de la zona del Nevado de Toluca aseguran que la prohibición afecta su economía ante la falta de turismo.