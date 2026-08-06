La Fiscalía del Estado de México (Edomex) giró dos órdenes de aprehensión contra los presuntos invasores que despojaron a doña Carlota de su casa en Chalco, así lo informó la defensa de la adulta mayor.

La revelación ocurrió mientras se desarrollaba la audiencia de etapa intermedia del proceso penal contra doña Carlota, quien está siendo juzgada por asesinado a dos personas que invadieron su casa en Chalco.

Caso doña Carlota: giran órdenes de aprehensión contra presuntos invasores en Chalco (Especial)

Defensa de doña Carlota revela nuevo giro en el caso de los invasores de Chalco

Este jueves 6 de agosto inició la audiencia intermedia en el proceso contra doña Carlota, de 75 años de edad, y sus dos hijos, en la que la defensa buscaba acreditar la legítima defensa contra los paracaidistas.

Sin embargo, esta audiencia fue aplazada porque el asesor jurídico de una de las víctimas no se presentó. De acuerdo con información, será reanudada hasta el próximo 20 de agosto.

Tras la salida de los juzgados, la defensa de doña Carlota reveló que se han girado órdenes de aprehensión por delito de robo para dos de las tres personas detenidas por el caso de invasión; ellas son:

Lourdes “N”

Héctor “N”

El abogado señaló que las nuevas órdenes de aprehensión buscan procesar a los responsables por los bienes sustraídos del domicilio en Chalco y la audiencia de control se realizará este viernes 7 de agosto.

Respecto a la ausencia del asesor jurídico de una de los implicados en el caso, el abogado de doña Carlota aseguró que es una estrategia para alargar el proceso; piden que sea sustituído si vuelve a haber omisión.