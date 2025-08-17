La carrera Préndete 2025 fue un evento deportivo y de convivencia familiar que tuvo un gran éxito en Toluca, convocando a más de 500 corredores para apoyar al Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

La novena edición de esta carrera se llevó a cabo el domingo 17 de agosto de 2025 y demostró el compromiso de la comunidad con quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

Participación destacada en la carrera Préndate 2025

El evento incluyó diferentes distancias, como 5 y 10 kilómetros, además de categorías infantiles. Uno de los momentos más inspiradores fue la participación de más de 50 bomberos, no solo de Toluca, sino también de municipios aledaños y de la Ciudad de México. Ellos corrieron con su equipo de protección completo, el cual añade entre 32 y 33 kilogramos de peso, lo que les hizo ganar el aplauso y el reconocimiento del público.

Los ganadores en la categoría de bomberos fueron Ramiro Donato Fernández de Toluca en la rama varonil, y Citlalli Ramírez Vargas de la CDMX en la femenil, ambos en el circuito de 5 kilómetros.

Carrera Préndate 2025: Un evento con propósito

La carrera fue más que una competencia; fue una forma de recaudar fondos para fortalecer la operatividad y el equipamiento de la estación de bomberos. Tanto los ganadores de cada categoría como los niños participantes recibieron premios en efectivo y en especie, en agradecimiento a su participación en esta noble causa.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y del coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, quienes dieron el banderazo de salida frente a la Estación Central de Bomberos. El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó la importancia de la participación ciudadana para este tipo de iniciativas, que benefician a toda la comunidad.