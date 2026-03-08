Capturan en Ixtapaluca a 5 presuntos integrantes del CJNG; aseguran drogas y vehículos

Autoridades del Estado de México dieron a conocer la captura de 5 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Ixtapaluca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante el operativo donde fueron detenidas estas 5 personas, elementos estatales y municipales aseguraron drogas y vehículos.

Caen en Ixtapaluca 5 presuntos integrantes del CJNG; estarían relacionados con un homicidio

La SSEM informó que 5 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos durante un operativo en el municipio de Ixtapaluca. Las autoridades señalaron que estas personas fueron identificadas como:

Abraham “N”, de 27 años de edad

Dilan “N”, de 29 años

Edgar “N”, de 30 años

Janeth “N”, de 29 años

Oscar “N”, de 30 años

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió mientras fuerzas de seguridad realizaban patrullajes preventivos en calles de la colonia Geovillas Ayotla. En ese punto, los agentes detectaron a cuatro hombres y una mujer que mostraron comportamientos sospechosos al notar la presencia policial.

Las autoridades manifestaron que estas personas intentaron huir utilizando una camioneta de alta gama y tres motocicletas . Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlos y llevar a cabo una inspección preventiva

Tras dicha revisión, los policías aseguraron los 4 vehículos, además de localizar más de 140 dosis de drogas, entre ellas:

marihuana

cocaína

metanfetamina

tachas

La droga estaba distribuida en bolsas de distintos tamaños y colores con cierre hermético, simulando en algunos casos la envoltura de dulces o frituras con la intención de evadir a las autoridades.

Asimismo, los hombres portaban dos básculas, mismas que también fueron aseguradas. En tanto, los 5 sospechosos fueron puestos a disposición de un juez quien definirá su situación legal.

Esto toda vez que las 5 personas podrían estar relacionados con un homicidio registrado en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero, por lo que buscan deslindar responsabilidades.