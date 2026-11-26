La alcaldesa Azucena Cisneros Coss recorrió más de 250 colonias de Ecatepec en menos de un mes mediante el programa Presidenta en tu Comunidad, con el que recoge las demandas de los habitantes para identificar las obras y servicios que tendrán prioridad en el presupuesto municipal de 2027.

Desde el inicio de esta estrategia, el pasado 4 de noviembre, la presidenta municipal ha participado en asambleas vecinales para conocer las necesidades de cada zona, principalmente en materia de infraestructura, agua potable y regularización de la tenencia de la tierra.

Presidenta en tu Comunidad recoge demandas de vecinos en Ecatepec

El programa comenzó en la Quinta Zona, donde Azucena Cisneros sostuvo reuniones con habitantes de Jardines de Santa Clara, Melchor Múzquiz, Códice Mendocino II, CTM 14, La Glorieta, Granjas Independencia, Héroes de la Independencia III, Nuevo Valle de Aragón, Bugambilias de Aragón, ASA y Sagitario 2 y 3.

Las asambleas se extendieron posteriormente a distintas regiones del municipio, donde los vecinos plantearon sus principales solicitudes de obras y servicios públicos. El objetivo, de acuerdo con el gobierno local, es identificar las necesidades más urgentes e incorporarlas en la planeación del próximo ejercicio presupuestal.

El 25 de noviembre, la alcaldesa visitó Lomas de Atzolco, Uprovi, El Calvario y Vista Hermosa. En estas comunidades se comprometió a repavimentar al menos una vialidad en cada una, seleccionada a partir de las prioridades señaladas por los habitantes.

Ecatepec consulta a vecinos para priorizar obras del presupuesto 2027 (Cortesía )

Azucena Cisneros plantea obras de agua potable y repavimentación para 2027

Durante los encuentros, Cisneros Coss afirmó que en Ecatepec terminó el huachicoleo del agua y que su administración trabaja para estabilizar el servicio, con la finalidad de que llegue por la red a la mayoría de las comunidades.

La alcaldesa también mencionó avances en alumbrado público, repavimentación de vialidades, construcción de calles con concreto y rehabilitación de infraestructura hidráulica. Sin embargo, reconoció que todavía hay necesidades pendientes en el municipio.

Por ello, señaló que mantener la cercanía con la población permite conocer las condiciones de cada colonia y establecer prioridades para distribuir los recursos públicos del próximo año.

Con el programa Presidenta en tu Comunidad, el gobierno municipal busca integrar las solicitudes vecinales a la planeación del presupuesto 2027, particularmente en obras de infraestructura y servicios básicos.