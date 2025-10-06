Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, mostró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Informe de Gobierno.

Junto a la alcaldesa estuvieron más de cuatro mil ecatepenses que, entre consignas y aplausos, mostraron su respaldo a la presidenta.

Más de 4 mil ecatepenses mostraron su apoyo a Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX (Cortesía)

Azucena Cisneros acude al Informe de Claudia Sheinbaum

Cisneros Coss resaltó que la presidenta ha logrado varios beneficios para Ecatepec y para todo el país.

“Tenemos un profundo agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha visibilizado la Zona Oriente, pero en especial a Ecatepec, nos ha puesto en el centro, como decía Monsiváis ‘lo marginal al centro’, esa es la consigna de nuestra presidenta y aquí estamos, venimos gustosos, contentos y muy agradecidos (…), nos sentimos muy respaldados” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

El contingente de Ecatepec caminó por las calles Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo para ingresar a la explanada del Zócalo capitalino, para escuchar la rendición de cuentas del primer año de gobierno de Sheinbaum.

Por su parte, la presidenta reiteró que el poder debe servir con humildad para utilizar con provecho los recursos públicos y devolver al pueblo sus derechos.

Además, informó que en el Estado de México se han reducido un 43% las incidencias de homicidios dolosos y detalló que los proyectos planeados continuarán, como el Tren Ciudad de México-AIFA.