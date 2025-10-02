La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que policías del municipio serán capacitados en mediación de conflictos como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, con el objetivo de prevenir disputas vecinales que suelen escalar a delitos de alto impacto.

La colaboración entre vecinos y policías

Durante el pase de lista a elementos del Sector 21 en Las Vegas Xalostoc, acompañada del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, la alcaldesa señaló que la proximidad social es un eje central de su estrategia: consolidar la seguridad en el territorio mediante la cercanía con los vecinos.

La nueva etapa de los policías no solamente es el combate a los delitos de alto impacto, son una policía preventiva y eso también implica entrarle al tema de la mediación entre los vecinos, justamente para evitar delito, no solo en un asunto de imponer fuerza sino de volverse mediadores y llegar a acuerdos entre vecinos, porque hay una gran cantidad de conflictos. Azucena Cisneros

La alcaldesa recordó que las mesas de paz ya han sostenido más de 100 reuniones territoriales, en las que mandos policiacos y vecinos evalúan la incidencia delictiva y diseñan estrategias de prevención en conjunto con el respaldo de la Marina, Guardia Nacional, Sedena y policía estatal.

Azucena Cisneros anuncia capacitación a policías en mediación de conflictos. (cortesía )

En una visita al Sector 20, vecinos reconocieron la labor municipal en materia de seguridad, destacando 35 puestas a disposición ante el Ministerio Público en lo que va del año, entre ellas la desarticulación de una banda de robo en transporte que operaba en San Agustín.