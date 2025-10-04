La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que se hará una fuerte inversión en educación como parte de la estrategia de seguridad, pues “cada joven en un aula es un paso firme hacia un municipio más seguro”.

Durante la entrega de más de 10 mil piezas de mobiliario escolar y didáctico, Cisneros visitó la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercio (ESTIC) 056 y el Jardín de Niños Décima Musa, para beneficiar a más de 40 mil estudiantes de la localidad.

Invertir en la educación es clave para la seguridad

El director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), Hernando Peniche, señaló que en el 2024 se realizaron 40 obras en Ecatepec, con una inversión de más de 99 millones de pesos, incluyendo aulas nuevas, rehabilitaciones y equipamiento escolar.

Asimismo, dio a conocer que para este 2025 se ejecutan 26 acciones con recursos por 61 millones de pesos.

Cisneros Coss resaltó la importancia de que los jóvenes continúen sus estudios de nivel medio superior y universitario, con el apoyo de programas federales, estatales y municipales.

En el Jardín de Niños Décima Musa, la alcaldesa enfatizó que “educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”, destacando que estas acciones buscan reducir el rezago educativo en Ecatepec y garantizar entornos seguros para el aprendizaje.

Por otra parte, el secretario de Educación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, subrayó que la educación es prioritaria y que espacios dignos, con mobiliario suficiente, contribuyen a que los alumnos se sientan motivados y felices en las aulas.

Finalmente, Azucena Cisneros reiteró que el gobierno municipal continúa trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno para mejorar la seguridad, la iluminación, la infraestructura y otros servicios que garantizan un municipio seguro.