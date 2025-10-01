Azucena Cisneros inició la entrega de 2,321 tarjetas del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, que otorga apoyos de mil pesos mensuales a alumnas y alumnos de educación superior del municipio con el objetivo de disminuir la deserción escolar.

La entrega de tarjetas se realizó en la explanada municipal y fue atestiguada por directivos de instituciones de educación superior con sede en Ecatepec.

Azucena Cisneros anunció que el apoyo universitario continua

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la meta es otorgar un total de 5,000 becas, por lo que la convocatoria sigue abierta.

En esta primera etapa, los apoyos se entregaron a estudiantes de instituciones como la UNAM, IPN, UAEM, UAM, Normal de Ecatepec y Uneve, entre otras. Del total, el 61% fue para mujeres y el 39% para hombres.

Este programa es de vital importancia. Un joven de Ecatepec que va a la Universidad, de verdad se los digo, es un acto de heroísmo, principalmente de ustedes pero también de sus padres. Implica enfrentar largas horas en el transporte, riesgos en la seguridad y limitaciones económicas. Y aun así aquí están, de pie, luchando por sus sueños al ir a la universidad Azucena Cisneros Coss

La alcaldesa señaló que este apoyo es una responsabilidad del gobierno municipal y un reconocimiento al derecho de los jóvenes a estudiar, ya que podrán destinarlo a pasajes, materiales académicos o cualquier necesidad para continuar con su formación.

Universitarios agradecen el apoyo

Los estudiantes agradecieron el apoyo, destacando que representa un impulso económico que les permite asistir a clases y continuar con su formación profesional.

esta beca no es simplemente una ayuda económica, es un voto de confianza a nuestro esfuerzo y en el potencial que tenemos para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad Danna Paola Castro Mireles, estudiante de la UAEM

Azucena Cisneros entregó becas económicas a estudiantes de Ecatepec. (Cortesía)

Por su parte, Brenda Saraí Cervantes Luna, directora del Centro Universitario de la UAEM en Ecatepec, señaló que el costo del traslado diario suele convertirse en una barrera para que los jóvenes permanezcan en las aulas, pues representa una inversión significativa para las familias.