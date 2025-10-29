La alcaldesa Azucena Cisneros Coss aseguró que en Ecatepec ya no existe desabasto ni crisis de agua potable, y que su administración erradicó el huachicoleo que por años afectó al municipio.

Durante conferencia de prensa, destacó que desde el primer día de su gobierno trabaja en la recuperación de la red hidráulica para garantizar el suministro del líquido en colonias, hospitales y centros de servicios.

En Ecatepec no hay desabasto de agua, no hay crisis y tampoco hay huachicoleo. Aquí es tolerancia cero al huachicoleo del agua. Llevamos 300 mil ciudadanos que han recuperado el agua por la red, que tenían 17 años, 10 años, 7 años, colonias completas. Azucena Cisneros Coss

Azucena Cisneros refuerza la red hidráulica en Ecatepec

Azucena Cisneros Coss recordó que al inicio de su gestión desactivó la operación de 200 pipas rentadas por el anterior gobierno, que , según señaló, condicionaban el acceso al agua a cambio de beneficios políticos.

Agregó que hospitales como el Issemym, Las Américas y José María Rodríguez cuentan actualmente con abasto suficiente para mantener sus servicios en funcionamiento.

Azucena Cisneros asegura que en Ecatepec se acabó el huachicol de agua. (Cortesía )

En el caso del penal de Chiconautla, informó que ya no se requiere el uso de pipas, pues se construye una nueva red de distribución que permitirá el suministro directo del líquido por tubería.

La presidenta municipal enfatizó que su gobierno mantiene una política de tolerancia cero al huachicoleo del agua, y exhortó a empresas, clínicas y negocios particulares a regularizar sus contratos con el organismo de agua para garantizar el acceso legal al servicio.