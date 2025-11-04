La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, instruyó a la Policía de Proximidad y a la Secretaría de Marina a reforzar la vigilancia en los 397 cajeros automáticos del municipio, con el fin de proteger a las personas que realizan trámites o retiros bancarios.

Esta medida se suma a las acciones implementadas por Azucena Cisneros para mejorar la seguridad pública, entre ellas la creación de 300 senderos seguros totalmente iluminados y el mejoramiento del alumbrado público en zonas de alta afluencia.

Azucena Cisneros impulsa acciones para prevenir delitos bancarios

El subdirector operativo de la Policía Municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, informó que, de acuerdo con datos de Seguridad y Protección Bancarias (Seproban), de enero a septiembre se registraron 10 incidentes relacionados con robos a bancos, cajeros o cuentahabientes.

Si bien la incidencia delictiva es baja, también tenemos claro que muchos eventos relacionados con ello no son denunciados, por eso estamos trabajando para fortalecer estos lugares, para que puedan venir a hacer uso de ellos con mayor seguridad. Edmundo Esquivel Fuentes

Actualmente, en las 102 sucursales bancarias que operan en Ecatepec se realizan miles de transacciones diarias. Aunque el índice delictivo es bajo, el gobierno municipal intensificó los patrullajes y capacitó a los elementos en modalidades de ilícitos bancarios y operativos contra desplazadores de tarjetas.

Azucena Cisneros refuerza seguridad en cajeros automáticos de Ecatepec. (Cortesía )

Además, la corporación municipal está conectada al Sistema de Gestión de Alarmas de Incidentes Bancarios (SGAIB) y participa en mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de información y atención oportuna ante cualquier incidente.