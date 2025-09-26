La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, saldó la deuda histórica que tenía el municipio, pues hizo la pavimentación de 2.8 kilómetros en Altavilla con la nueva máquina de pavimentación que fue adquirida recientemente.

“Son 2.8 kilómetros de pavimento, una obra que estaban esperando desde hace muchos años los vecinos. Es una periferia que se sentía olvidada. Y estamos trabajando de las periferias a la centralidad y nos sentimos muy contentos porque los vecinos hoy ganan mucho bienestar con esta gran obra” Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros reafirma su compromiso con Ecatepec

Esta obra fue realizada en tiempo récord gracias a la moderna máquina asfaltadora adquirida por el municipio. La alcaldesa destacó que esta vialidad estaba completamente abandonada y deteriorada, pese a que es una de las principales vías de acceso.

Cisneros Coss detalló que se adquirirán 20 mil luminarias para instalar en todo el municipio. Asimismo, señaló que se trabajan en diversas obras en comunidades como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos y Las Américas, entre otras.

En Altavilla de pavimentaron 2.8 kilómetros para beneficiar a los habitantes (Cortesía)

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, dio a conocer que en Altavilla se aplicaron dos mil 393 toneladas de mezcla y 14 mil 506 litros de emulsión asfáltica, señalando que los trabajos se realizaron del 11 de agosto al 24 de septiembre.

Además, en Altavilla se estrenó el nuevo tren de pavimentación municipal, que se sumará al equipo rehabilitado conocido como “dragona” y a otro tren que será aportado por el Gobierno Federal.

En Altavilla de pavimentaron 2.8 kilómetros para beneficiar a los habitantes (Cortesía)

Finalmente, vecinos y vecinas de la zona agradecieron el apoyo de Azucena Cisneros, celebrando la transformación que se ha dado en la comunidad.