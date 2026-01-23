Azucena Cisneros Coss activó el Operativo Metro Seguro, que contempla vigilancia perimetral en estaciones de la Línea B del Metro, así como acciones de limpieza del entorno, mejora de luminarias y ordenamiento del comercio, en beneficio de 360 mil usuarios diarios.

El operativo cuenta con la participación de la policía municipal, así como de Marina, Sedena y Guardia Nacional, y es resultado de las reuniones y mesas de trabajo con autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con el objetivo de mejorar la seguridad y el servicio a los pasajeros.

Iniciamos el operativo Metro Seguro en coordinación con las autoridades del Metro, con quienes tenemos una mesa de trabajo para poder regular las estaciones, mejorar el servicio, las zonas laterales, iluminar y cuidar que lleguen tranquilos, que viajen tranquilos. Azucena Cisneros

Azucena Cisneros impulsa mejoras en la Línea B del Metro

El operativo de seguridad se aplica en inmediaciones, entradas y salidas de las estaciones, con el despliegue de diversos agrupamientos de la policía municipal, además del apoyo de Marina, Sedena y Guardia Nacional, para prevenir ilícitos contra los pasajeros.

La presidenta municipal recordó que la Línea B del Metro cuenta con 21 estaciones y es utilizada diariamente por alrededor de 360 mil usuarios; de ellas, seis estaciones corresponden a Ecatepec, donde se trasladan 134 mil personas: Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz y Río de los Remedios.

Destacó que tan solo el Mexipuerto de Ciudad Azteca registra una afluencia diaria de 40 mil usuarios, por lo que es una de las zonas prioritarias dentro del operativo.

Asimismo, Azucena Cisneros subrayó que el gobierno municipal cuenta con la aplicación Red Violeta, mediante la cual las mujeres pueden solicitar acompañamiento virtual de un policía durante sus traslados y reportar cualquier situación de riesgo, en coordinación con autoridades del Metro.

Azucena Cisneros pone en marcha Operativo Metro Seguro en Ecatepec (Cortesía)

El despliegue operativo y patrullaje en avenida Central, Plaza Aragón y Ciudad Azteca está a cargo de uniformados de los sectores 20, 24 y 25, mientras que elementos del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Metropolitana brindan seguridad perimetral en las estaciones. Además, se cuenta con la presencia de binomios caninos en el área de torniquetes de la estación Ciudad Azteca.

Por su parte, Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, destacó que el operativo integra a fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, respetando los esquemas de operación del transporte masivo.

Señaló que la vigilancia se mantiene de forma permanente en entradas y salidas de las estaciones, con coordinación puntual con autoridades del Metro para atender cualquier situación de riesgo y activar el Código Rojo cuando sea necesario.