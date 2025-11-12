Como parte de los compromisos de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el gobierno de Ecatepec logró la recuperación del hospital oncológico para beneficiar a 4.1 millones de habitantes del Estado de México.

Hospital oncológico de Ecatepec estará a cargo del IMSS

Este hospital estará a cargo del IMSS y contará con 12 mil 572 metros cuadrados de construcción, donde se ubicarán 250 camas, 27 consultorios, dos quirófanos y un acelerador lineal. El proyecto cuenta con una inversión de dos mil 27 millones de pesos, de los cuales mil 567 serán destinados a equipamiento de última generación.

Ecatepec recupera su hospital oncológico tras más de una década de abandono (Cortesía)

La entrega de documentos se realizó en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS No. 93 “Cerro Gordo”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la acreditación para incorporar el hospital al IMSS a la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez.

El inmueble permaneció inconcluso desde el 2012, cuando se colocó la primera piedra del entonces Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec. La obra debía concluir en 2017, durante el gobierno estatal de Eruviel Ávila Villegas, pero fue abandonada tras haberse completado solo la estructura.

Ahora, gracias a la gestión de Azucena Cisneros, el proyecto será retomado y concluido por el gobierno de México.

El hospital forma parte del Plan Oriente, una estrategia que busca fortalecer la infraestructura médica en el Estado de México y ampliar la cobertura de servicios de salud especializados.