Tras 4 años de descanso, el cantante británico y ex One Direction, Harry Styles hace oficial su regreso a la música con nuevo álbum que será lanzado el próximo 6 de marzo de 2026.

Nuevo álbum de Harry Styles del cual ya se tiene detalles, pues además de su fecha de lanzamiento, el título que llevará es Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Entre otros detalles de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el nuevo álbum de Harry Styles se sabe que contará con 12 canciones, y estará producido por el británico Kid Harpoon, con quien ya ha colaborado anteriormente desde Fine Line en 2019 y Harry’s House de 2022.

El nuevo álbum de Harry Styles será el sucesor del aclamado Harry’s House con el que el cantante británico se llevó el Grammy 2023 al Álbum del Año.

Para los fans de Harry Styles ya pueden ordenar en preventa Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el nuevo álbum de Harry Styles de forma física y hasta con edición limitada en vinilo, CD y cassette.

Harry Styles regresa el 6 de marzo con nuevo álbum: estos son los detalles

¿Cuándo será la gira de concierto de Harry Styles para su nuevo álbum?

Ante el regreso de Harry Styles con Kiss All The Time. Disco, Occasionally la pregunta entre los fans es cuándo será la gira del nuevo álbum del cantante británico.

Por ahora, no hay detalles de una gira de conciertos de Harry Styles, sin embargo, fuentes apuntan que el británico la estará anunciando para el verano.

Se espera que la gira de concierto de Harry Styles para promocionar su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally contemple todos los continentes.