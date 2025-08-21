Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, supervisa la renovación urbana de la avenida Colinas de San Mateo, conocida como El Pico y la Pala, con perspectiva de género.

El proyecto busca crear un sendero seguro y luminoso, para mejorar la seguridad de peatones y automovilistas.

Isaac Montoya invierte en El Pico y la Pala de Naucalpan

Isaac Montoya informó que con una inversión cercana a 6.5 millones de pesos , se realizarán:

Banquetas.

Guarniciones.

Rampas antiderrapantes.

Cruces peatonales.

Modernización del alumbrado público.

Rescate de los Tecallis.

Cinco pasos peatonales seguros.

Modernización de la escultura El Pico y la Pala.

La obra beneficiará tanto a vecinos como a quienes utilizan la vía para desahogar tránsito de colonias cercanas.

Conoce el proyecto de perspectiva de género en Naucalpan

El proyecto forma parte de la Mitigación de Alerta de Violencia de Género para Naucalpan 2025.

Para ello se realizarán: