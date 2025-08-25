Isaac Montoya Márquez anunció la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, una obra histórica para Naucalpan que cubrirá 3.5 kilómetros de carpeta asfáltica.

El proyecto se realiza con la anuencia del Gobierno del Estado de México y la Junta de Caminos.

Isaac Montoya Márquez destacó que la vialidad beneficia a miles de automovilistas que diariamente se trasladan a escuelas, centros de trabajo y hogares.

Isaac Montoya Márquez agradece respaldo de Delfina Gómez

El alcalde Isaac Montoya Márquez explicó que, aunque no es atribución directa del municipio, la coordinación con Delfina Gómez y la Junta de Caminos permitió llevar adelante la intervención.

Esta será ejecutada íntegramente por el gobierno de Naucalpan con autorización estatal.

La Dirección de Obras Públicas detalló que en el Boulevard Luis Donaldo Colosio se rehabilitarán 37 mil 500 metros cuadrados de superficie.

Isaac Montoya inicia rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio (Cortesía)

Isaac Montoya Márquez anuncia obras complementarias

Isaac Montoya Márquez recordó además los trabajos en Periférico Norte y el rescate de puentes y del C2 en Loma Linda y San Agustín .

El edil informó que se cerrará el 2025 con más obras, como: