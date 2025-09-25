Este jueves 25 de septiembre se registró un accidente de tráiler con cerveza en Ecatepec y de inmediato se desata la rapiña en la zona.

El accidente del tráiler generó una fila kilométrica en la autopista México-Pirámides, ya que solo se dejó un carril libre.

Se desata la rapiña tras accidente de tráiler con cerveza en Ecatepec

Un tráiler de doble remolque que trasportaba alrededor de 60 toneladas de cerveza tuvo un accidente a la altura del kilómetro 3 de la autopista México-Pirámides en Ecatepec.

Volcadura de tráiler que transportaba cerveza en el Km. 2+600 de la Ecatepec Pirámides y el pueblo sabio y bueno ayudando al chófer a descargar el vital líquido. pic.twitter.com/clwB0khXHa — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 25, 2025

De acuerdo con lo que se dio a conocer el chofer perdió el control de su unidad, salió del camino y cayó en la cuneta que divide los carriles.

El accidente del tráiler no solo generó un caos vial, sino que además desató la rapiña entre los habitantes de la zona en el Estado de México.

Y es que decenas de personas se trasladaron al lugar para robarse la cerveza que se encontraba en la zona.

A través de las redes sociales se compartió el video de las personas robándose las cajas de cerveza sin importarle los peligros, ya que podían ser atropellados por otros automovilistas.

Incluso las personas se habrían llevado las tarimas en las que estaban colocadas las latas de cerveza.

Accidente de tráiler con cerveza en Ecatepec (Tomada de video)

Tras accidente de tráiler de cervezas en Ecatepec, autoridades piden a conductores tener cuidado al circular por la zona

Se reportó que la Guardia Nacional División Caminos se trasladó al lugar para trabajar en la zona del accidente de tráiler.

También acudieron los servicios de emergencias para realizar las maniobras para retirar las latas de cerveza y los remolques.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar las precauciones necesarias en caso de transitar por la zona y es que ambos sentidos de la carretera quedaron afectados.