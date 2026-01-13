El gobernador Esteban Villegas Villarreal dio a conocer la llegada de inversiones nacionales e internacionales en Durango, con 28 empresas que generan más de 20 mil empleos directos y cerca de 80 mil indirectos, fortaleciendo la economía del estado.

Durango avanza como polo de desarrollo económico

El gobernador destacó que estas empresas se ubican en diferentes regiones del estado, como en la capital, la Comarca Lagunera y otros municipios, con el objetivo de acercar empleos formales y oportunidades a todas las comunidades y regiones del estado.

Por su parte, Patricia Cabello, directora administrativa de Grupo ACV, aseguró que Durango se ha convertido en un referente para la inversión, pues el estado cuenta con talento humano, disponibilidad de agua, servicios estratégicos e infraestructura para el crecimiento de las empresas.

Con inversión nacional e internacional, Durango fortalece la creación de empleos (Cortesía)

Mientras que Hyunju Cho, coordinadora general de Yura, destacó que el trabajo en equipo entre empresas, gobierno y sociedad ha logrado que Durango avance con pasos firmes a un desarrollo sólido y de largo plazo.

Finalmente, Nidia Sánchez, trabajadora, aseguró que su empleo le ha permitido apoyar a su familia y brindar mejores oportunidades educativas para sus hijos.

Con estas acciones, el gobierno de Durango reafirma su compromiso por la generación de empleos para mejorar la calidad de vida de miles de personas de la región.