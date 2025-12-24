Durango vivió julio de 2025 como uno de los meses más activos y positivos de los últimos años, con avances en cultura, desarrollo urbano, salud, educación, campo y seguridad, bajo el liderazgo del gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Feria Villista impulsa economía, cultura y convivencia familiar en Durango

La Feria Nacional Francisco Villa 2025 “La Villista” se consolidó como uno de los eventos culturales más relevantes del norte de México. Con más de 200 actividades y conciertos de artistas internacionales como Morat y Grupo Firme, la feria reunió a miles de familias en un ambiente seguro, fortaleciendo la identidad duranguense y generando una importante derrama económica.

Entre las actividades destacaron la Cabalgata Villista con más de 5 mil jinetes, la Exponencial DGO como plataforma de innovación y emprendimiento, y la Subasta Tradicional Ganadera, que alcanzó una cifra histórica de 8.8 millones de pesos destinados al DIF Estatal.

Durango avanzó en bienestar, infraestructura y tranquilidad durante julio (Cortesía)

Además, en el marco del 462 aniversario de la fundación de Durango, el gobernador presentó la primera etapa de Estación Central, un ambicioso proyecto de regeneración urbana que rescata espacios históricos e integra áreas deportivas, culturales y de convivencia.

A la par, se inició la construcción de una cancha profesional con estándares FIFA en la Prepa Diurna, con una inversión de 13.5 millones de pesos, además de la entrega de infraestructura deportiva en municipios como Lerdo y General Simón Bolívar.

Seguridad y bienestar social consolidan a Durango a nivel nacional

Por otra parte, durante julio el DIF Estatal, encabezado por Marisol Rosso, colocó a Durango a la vanguardia nacional con la incorporación de tecnología médica de última generación en el CREE, fortaleciendo los servicios de rehabilitación y diagnóstico neurológico.

Asimismo, se concluyó la modernización integral de quirófanos del Hospital General 450, con una inversión superior a 40 millones de pesos. En educación, el gobierno estatal garantizó el regreso a clases con la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares a más de 370 mil estudiantes.

Mientras que el sector agropecuario fue fortalecido con la entrega de semillas y suplementos alimenticios en diversos municipios, apoyando a productores ante la sequía y los efectos del cambio climático.

Finalmente, julio reafirmó a Durango como uno de los estados más seguros del país, con la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional y una reducción de 10 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, según datos del INEGI.