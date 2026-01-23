La presencia de Durango en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, dejó un balance favorable para el estado, al consolidar reuniones estratégicas, promoción turística y un creciente interés de operadores internacionales por su oferta cultural, natural y de aventura.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal destacó que la agenda desarrollada permitió posicionar a Durango ante mercados clave, a través de entrevistas con medios especializados, encuentros con touroperadores y la presentación de eventos de alcance global.

Durango promueve paquetes turísticos y alianzas estratégicas en FITUR

Durante el evento, Durango presentó el Titan Desert México, una de las competencias de ciclismo de montaña más importantes a nivel internacional, que se celebrará en Durango.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Elisa Haro Ruiz, explicó que las actividades comenzaron desde los primeros días de la feria con citas de negocios, reuniones con representantes del sector privado y espacio de promoción dentro de Ventana México. En estos foros, Durango mostró no solo su oferta turística, sino también productos emblemáticos como mezcal y las artesanías locales, reforzando su identidad ante compradores y promotores internacionales.

La agenda de Durango en FITUR 2026 continuará con más citas de negocios y actividades de promoción, aprovechando el alto nivel de exposición que ofrece este foro internacional. Con ello, el estado se suma al momento de alta proyección que vive México en el sector turístico global.

La participación en FITUR reafirma la estrategia de Durango para posicionarse como un destino competitivo, con atractivos naturales, culturales y deportivos que lo colocan en el radar del turismo internacional.