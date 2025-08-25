Esteban Villegas informó que el Gobierno de Durango se prepara para el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026.

El objetivo es ofrecer un entorno de calidad y mejores condiciones de aprendizaje para miles de niñas, niños y jóvenes en más de 5 mil escuelas del estado.

Cerca de 400 mil estudiantes regresarán a las aulas el 1 de septiembre, con escolar con apoyo docente capacitado y recursos educativos suficientes, aseguró Esteban Villegas.

Maestros de Durango participan en jornadas de actualización

Del 18 al 29 de agosto se llevó a cabo la Fase Intensiva de Formación Continua en Durango, con la participación de más de 20 mil docentes de educación básica.

Esta va orientada a fortalecer sus competencias profesionales y presentar el Calendario Escolar y las líneas de acción para el nuevo ciclo.

Esteban Villegas garantiza inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 en Durango

Esteban Villegas realiza distribución de materiales escolares

Durante el receso escolar, Esteban Villegas ordenó la entrega de más de 380 mil uniformes, más de 200 mil paquetes de útiles escolares y 2.2 millones de libros.

En su mensaje, el gobernador aseguró que los alumnos y sus familias cuenten con todos los materiales desde el primer día de clases.