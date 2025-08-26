Esteban Villegas, gobernador de Durango, destacó en su Tercer Informe de Gobierno el fortalecimiento del modelo educativo, con 245 obras en escuelas y más de 100 mil estudiantes beneficiados.

Con ello se busca garantizar planteles modernos, seguros y funcionales que respondan a las necesidades de la niñez y juventud del estado.

Proyectos emblemáticos de Esteban Villegas

Entre los principales proyectos que ha entregado Esteban Villegas, destacan:

La Escuela de Talentos.

El Conservatorio de Música de Durango.

Las nuevas instalaciones del Centro Escolar Bruno Martínez en Gómez Palacio.

Asimismo, se entregaron laboratorios en universidades y tecnológicos, fortaleciendo la formación profesional en espacios equipados para diversas disciplinas.

Esteban Villegas garantiza educación básica y espacios comunitarios

En educación básica, Esteban Villegas mandó construir y rehabilitar jardines de niños, aulas y canchas deportivas, entregándose 170 espacios académicos y 70 módulos de sanitarios .

Además, se desarrollaron:

Comedores.

Albergues.

Unidades médicas.

Más de 440 obras complementarias que mejoran la seguridad, funcionalidad y vida diaria de las comunidades educativas.

Esteban Villegas va por tecnología y bienestar escolar

El gobernador Esteban Villegas detalló que la modernización de Durango incluye:

Aulas digitales en zonas marginadas.

Entrega de equipos de cómputo.

Estrategias como “Vida Saludable” para integrar el bienestar en la vida escolar.

Estas acciones reflejan que la educación es prioridad, ofreciendo condiciones dignas y oportunidades reales para niños y jóvenes en Durango.