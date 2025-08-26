Esteban Villegas, gobernador de Durango, destacó en su Tercer Informe de Gobierno el fortalecimiento del modelo educativo, con 245 obras en escuelas y más de 100 mil estudiantes beneficiados.

Con ello se busca garantizar planteles modernos, seguros y funcionales que respondan a las necesidades de la niñez y juventud del estado.

Proyectos emblemáticos de Esteban Villegas

Entre los principales proyectos que ha entregado Esteban Villegas, destacan:

  • La Escuela de Talentos.
  • El Conservatorio de Música de Durango.
  • Las nuevas instalaciones del Centro Escolar Bruno Martínez en Gómez Palacio.

Asimismo, se entregaron laboratorios en universidades y tecnológicos, fortaleciendo la formación profesional en espacios equipados para diversas disciplinas.

Esteban Villegas garantiza educación básica y espacios comunitarios

En educación básica, Esteban Villegas mandó construir y rehabilitar jardines de niños, aulas y canchas deportivas, entregándose 170 espacios académicos y 70 módulos de sanitarios.

Además, se desarrollaron:

  • Comedores.
  • Albergues.
  • Unidades médicas.
  • Más de 440 obras complementarias que mejoran la seguridad, funcionalidad y vida diaria de las comunidades educativas.

Esteban Villegas va por tecnología y bienestar escolar

El gobernador Esteban Villegas detalló que la modernización de Durango incluye:

  • Aulas digitales en zonas marginadas.
  • Entrega de equipos de cómputo.
  • Estrategias como “Vida Saludable” para integrar el bienestar en la vida escolar.

Estas acciones reflejan que la educación es prioridad, ofreciendo condiciones dignas y oportunidades reales para niños y jóvenes en Durango.