Esteban Villegas, gobernador de Durango, destacó en su Tercer Informe de Gobierno el fortalecimiento del modelo educativo, con 245 obras en escuelas y más de 100 mil estudiantes beneficiados.
Con ello se busca garantizar planteles modernos, seguros y funcionales que respondan a las necesidades de la niñez y juventud del estado.
Proyectos emblemáticos de Esteban Villegas
Entre los principales proyectos que ha entregado Esteban Villegas, destacan:
- La Escuela de Talentos.
- El Conservatorio de Música de Durango.
- Las nuevas instalaciones del Centro Escolar Bruno Martínez en Gómez Palacio.
Asimismo, se entregaron laboratorios en universidades y tecnológicos, fortaleciendo la formación profesional en espacios equipados para diversas disciplinas.
Esteban Villegas garantiza educación básica y espacios comunitarios
En educación básica, Esteban Villegas mandó construir y rehabilitar jardines de niños, aulas y canchas deportivas, entregándose 170 espacios académicos y 70 módulos de sanitarios.
Además, se desarrollaron:
- Comedores.
- Albergues.
- Unidades médicas.
- Más de 440 obras complementarias que mejoran la seguridad, funcionalidad y vida diaria de las comunidades educativas.
Esteban Villegas va por tecnología y bienestar escolar
El gobernador Esteban Villegas detalló que la modernización de Durango incluye:
- Aulas digitales en zonas marginadas.
- Entrega de equipos de cómputo.
- Estrategias como “Vida Saludable” para integrar el bienestar en la vida escolar.
Estas acciones reflejan que la educación es prioridad, ofreciendo condiciones dignas y oportunidades reales para niños y jóvenes en Durango.