Autoridades advirtieron sobre la presencia de un dragón azul en Manzanillo, te contamos qué es este molusco y por qué es peligroso.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima emitió una alerta por la detección de la especie marina conocida como dragón azul en zonas de playa de Manzanillo el pasado 3 de febrero.

¿Qué es el dragón azul?

El llamado dragón azul es una especie pequeña babosa marina que cuenta con tonos azulados y plateados, que suele medir de 3 a 4 centímetros de largo .

Su nombre científico es Glaucus atlánticus, pertenece a la familia Glaucidae y habita en aguas cálidas de 29 grados centígrados.

Dragón azul en Manzanillo (Yazmín Betancourt)

Los especialistas señalan que el dragón azul es un depredador de otros organismos pelágicos como la venenosa carabela portuguesa.

El dragón azul se alimenta de P. physalis, ya que cuenta con inmunidad a su veneno.

Dragón azul en Manzanillo (Yazmín Betancourt)

¿Por qué es peligroso el dragón azul?

El dragón azul es un molusco bastante peligroso porque almacena y concentra las toxinas de sus presas en las extremidades de su cerata.

Al tener contacto con un dragón azul, se puede producir una dolorosa picadura que provoca síntomas como:

Náuseas

Dolor

Vómitos

Alergia

Irritación en la piel

Pápulas

Ante la detección del dragón azul, Protección Civil de Manzanillo exhotó en su alerta a la población a “extremar precauciones y evitar contacto”.

Asimismo, recomendó a las personas a mantenerse atentos durante su visita a las playas.

En caso de sufrir picaduras, se recomendó llamar de inmediato al 911 o acudir con personal de guardavidas para ser atendidos y recibir indicaciones.