En Escuinapa, Sinaloa, fue desplegado un operativo el jueves 22 de octubre de 2026 tras registrarse una agresión armada contra el conductor de un autobús escolar.

En Escuinapa, Sinaloa, se registró una agresión armada dirigida contra el conductor de un autobús de transporte público que cubría la ruta El Robalito–Escuinapa, en el que viajaban estudiantes de secundaria y otros pasajeros. Gabinete de Seguridad

Según información oficial, el ataque se registró contra el transporte que cubría la ruta El Robalito-Escuinapa y tenía como objetivo a “Hugo”, el chofer de la unidad, quien resultó con una lesión leve.

Las autoridades informaron que la situación se encuentra bajo control, además de que, tanto los estudiantes como el resto de los pasajeros, resultaron ilesos.

Violencia en Escuinapa (Redes Sociales)

Escuinapa mantiene un operativo de seguridad tras la agresión armada contra el conductor de un autobús escolar

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que las tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en Escuinapa, luego de una agresión armada contra el conductor de un autobús escolar.

Tras los hechos, las instituciones de seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, mantuvieron presencia en la zona con el objetivo de localizar a los responsables.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un despliegue en la zona para localizar a los responsables, así como recorridos preventivos para proteger a la población. La situación en el lugar se encuentra controlada. Gabinete de Seguridad

Además, realizan recorridos preventivos para reforzar la vigilancia y proteger a la población, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la agresión y dar con los responsables.

El momento fue captado en video, mostrando a estudiantes intentando resguardarse bajo los asientos y tranquilizarse mutuamente, mientras el autobús permanecía estacionado.

Violencia en Escuinapa (Redes Sociales)

Conductor del autobús escolar condujo hasta un reten militar

Según los primeros informes, individuos armados, aparentemente a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo y dispararon hacia el área del conductor antes de escapar.

A pesar de la lesión, el operador identificado como “Hugo”, de 56 años, manejó unas cuadras hasta un retén militar en la calle Veracruz, en la colonia Francisco I. Madero, donde pidió ayuda.

Los menores bajaron del camión y el conductor fue llevado en un vehículo particular al Hospital General.