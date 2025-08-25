Este domingo 24 de agosto en Ensenada, Baja California, fueron dejadas dos presuntas narco mantas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintos puntos de la ciudad, con mensajes dirigidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Las narco mantas acusan a Marina del Pilar Ávila de permitir el “cobro de piso” de grupos criminales en Ensenada.

Una de las lonas blancas con letras rojas fue colocada sobre la carretera a El Sauzal, a la altura del puente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cerca del letrero de “Bienvenidos a Ensenada”.

Mientras que el segundo narco mensaje fue dejado en el puente del Gobierno del Estado, ubicado en la avenida Reforma y calle Manuel Ávila Camacho.

Marina del Pilar Ávila: Acusan a gobernadora de Baja California de permitir cobro de piso en Ensenada

Las presuntas narco mantas del CJNG señalan que una persona de nombre Arturo Alejandro Hernández Medina, alias ‘El Tury’, realiza extorsiones contra el sector pesquero de Ensenada en conjunto con otros grupos criminales como ‘Los Aquiles’, del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, se acusa a la gobernadora Marina del Pila Ávila Olmeda de permitir estos actos de extorsión.

El CJNG hizo un llamado al vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo para atender la situación, ya que de no hacerlo, amenazó, continuará la violencia en la región .

Las autoridades retiraron las narco mantas y fueron entregadas al personal de la Fiscalía General del Estado que a su vez, abrió una carpeta de investigación.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California (Cortesía)

¿Qué decían las narcomantas del CJNG colocadas en Ensenada?

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, las supuestas narco mantas del CJNG señalan lo siguiente:

“Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no nos extraña que le des la espalda al pueblo de ensenada desde que llegaste al poder haz permitido que Arturo Alejandro Hernández Medina alias el “Tury” extorsione a todo el sector pesquero de este municipio. Este mugroso apoyado por las lacras de Los Aquiles del CDS, le estaba haciendo un daño irreparable a viento de familia y a la economía de este estado. Vicealmirante Daniel Escobedo si la gobernadora influencer no toma cartas en el asunto pues hágalo usted si no seguirá corriendo sangre atte. 646 CJNG", se puede leer en el mensaje.

Las narco mantas fueron colocadas a unos días de que se registrara el asesinato de un empresario local del ramo de mariscos y que otro empresario del mismo ramo anunciara el cierre de su restaurante por ser víctima de extorsión.