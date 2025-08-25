El restaurante de El Compa Moy, ubicado en la ciudad de Ensenada, Baja California, anunció su cierre definitivo debido a las extorsiones en contra del establecimiento.

La noticia se dio a conocer hoy lunes 25 de agosto, por la reportera Rocío Galván, quien precisó para Grupo Fórmula con Azucena Uresti que el restaurante de El Compa Moy dejará de ofrecer servicio luego de 4 años de mantener sus actividades.

El establecimiento se encontraba ubicado en la calle Jesús Sansón Flores, de la colonia Escritores, pero se vio obligado a cerrar por la inseguridad, las amenazas de extorsión y el cobro de piso en Ensenada, Baja California.

El Compa Moy, dueño de restaurante en Ensenada, Baja California se dijo víctima de múltiples extorsiones

En fechas recientes, circuló en redes sociales un video de una persona identificada como El Compa Moy, dueño de un restaurante en Ensenada, Baja California, quien se dijo víctima de múltiples amenazas y extorsiones.

En el video, el empresario restaurantero explicó ser uno más de los comerciantes que ha tenido que cerrar su negocio en Ensenada debido a la inseguridad.

Dado lo anterior, dijo que tuvo que cerrar su restaurante para no exponerse a sí mismo o a su familia e incluso sus clientes:

“Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite en el que no puedo exponer, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario cobarde”. El Compa Moy

El Compa Moy cierra su restaurante en Ensenada, Baja California: “El gobierno no nos quiere ayudar”

En el mismo video, El Coma Moy dijo que lo grupos delictivos de Ensenada, Baja California aseguran tener comprado al gobierno estatal y federal, por lo que tuvo que cerrar su restaurante.

“El Gobierno no nos quiere ayudar, las autoridades correspondientes tampoco”, afirmó, por lo que pidió la ayuda de sus seguidores en redes sociales para difundir su caso y pedir ayuda para afrontar el tema de la violencia.

“Que las autoridades correspondientes sepan de este problema. Que ya lo saben, pero se hacen los sordos, y los ciegos, y los imbéciles”. El Compa Moy

En este sentido, el empresario apeló a un “ruido social” para hacer llegar este mensaje a las autoridades, a quienes señaló como “personas que no valen madre”.

Por su parte, la periodista Rocío Galván informó que la Fiscalía General del Estado de Baja California ya le está dando protección a El Compa Moy, por lo que se comprometió a darle seguimiento a este caso,