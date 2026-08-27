El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, consideró que la discusión sobre el futuro de la Fiscalía de Chihuahua debe ir más allá de los partidos, gobiernos o personas, y planteó que el Congreso del Estado convoque a un Parlamento Abierto para construir una reforma con participación de la sociedad.

Estamos hablando de la institución responsable de procurar justicia para más de cuatro millones de chihuahuenses. Por eso creo que debemos elevar la discusión. Cruz Pérez Cuellar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez

Pide definir nuevo modelo de Fiscalía y hasta dónde debería llegar su autonomía

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, afirmó que antes de hablar de nombres o de posibles perfiles, debe definirse qué modelo de Fiscalía requiere Chihuahua y qué cambios pueden fortalecer la procuración de justicia en el estado.

Si Chihuahua necesita una Fiscalía autónoma, discutámoslo seriamente. Si el modelo actual debe cambiar, revisemos qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros estados y a nivel nacional [...] ¿hasta dónde debería llegar la autonomía del nuevo fiscal general?. Cruz Pérez Cuellar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, advirtió que la autonomía, por sí misma, no garantiza justicia, de la misma manera que la dependencia del Ejecutivo no necesariamente garantiza eficacia.

Cruz Pérez propone participación de especialistas de sociedad

Además, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar propuso que en este ejercicio participen especialistas, universidades, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, empresarios, autoridades y todas las fuerzas políticas, para conocer distintos modelos, analizar sus ventajas y riesgos, y tomar una decisión con base en argumentos y evidencia.

Explicó que este tema no debería resolverse pensando en quién gobierna hoy ni en quién gobernará mañana, sino que, afirmó que las instituciones deben construirse para servirle al pueblo, no al poder.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, sostuvo que Chihuahua tiene la oportunidad de impulsar una verdadera reforma de Estado, pero llamó a hacerlo sin prisas ni cálculos políticos, sin nombres sobre la mesa, porque reiteró, primero se debe definir qué Fiscalía necesita Chihuahua y después se discutirá todo lo demás.