La Colonia La Montada fue escenario de una nueva demostración de respaldo a Cruz Pérez Cuéllar, quien encabezó una multitudinaria Asamblea Informativa de Morena en Ciudad Juárez, donde hizo un llamado a consolidar la unidad y la lealtad al movimiento de transformación de cara a las próximas batallas electorales.

Ante una militancia que abarrotó el recinto entre porras, batucadas y banderas, Cruz Pérez Cuéllar subrayó que la verdadera unidad no se limita a pronunciamientos retóricos, sino que debe reflejarse en los hechos y en el respeto mutuo entre los cuadros y referentes del partido.

Cada vez que hacemos declaraciones en contra de uno de los nuestros, vamos y le ayudamos al PAN. Unidad y lealtad al movimiento, porque tenemos todo para sacar a estos corruptos del poder y darle justicia y respeto a Ciudad Juárez. Cruz Pérez Cuéllar, aspirante

El líder fronterizo remarcó que la contienda política venidera es un compromiso colectivo por la transformación social, para terminar con el abandono de Chihuahua y atender la justicia que históricamente ha demandado el pueblo juarense.

Cruz Pérez Cuéllar demuestra su fuerza en Asamblea Informativa de Morena.

Cruz Pérez Cuéllar llama a la militancia a trabajar por la victoria

Durante su discurso, el ambiente de fiesta y movilización se intensificó cuando Cruz Pérez Cuéllar cuestionó de manera directa a los asistentes:

¿Están listos para trabajar y lograr la victoria el próximo año? ¿Están listos para sacar a estos corruptos y huevones del poder? Cruz Pérez Cuéllar, aspirante

La respuesta fue una ovación por parte de la base militante, que ratificó su respaldo al llamado de movilización territorial.

Cruz Pérez Cuéllar demuestra su fuerza en Asamblea Informativa de Morena.

Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Lilia Aguilar acompañaron el evento

El evento contó con la presencia de liderazgos del movimiento en la entidad, entre los que destacaron la senadora Andrea Chávez, el consejero Juan Carlos Loera, así como la representante del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar.

La presencia de estos liderazgos fue presentada como una muestra de fortaleza y cohesión de la coalición en el estado de Chihuahua.