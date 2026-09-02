Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la empresa, informó que la Cooperativa Cruz Azul alcanzó una participación de 18% en el sector de la construcción a nivel nacional y prevé un crecimiento de 17% en su producción de cemento al cierre de 2026.

De acuerdo con el directivo, este incremento será impulsado por la recuperación de la planta de Hidalgo, el nuevo molino en Oaxaca y la apertura de operaciones en Campeche.

En 2025, la empresa registró un crecimiento de 9% en su producción de cemento respecto a 2024, resultado de la modernización de su infraestructura y una mayor eficiencia administrativa.

Cruz Azul invertirá 6,500 millones de pesos en Hidalgo junto a Julio Menchaca

Durante el anuncio de inversiones para Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, Víctor Velázquez detalló que la Cooperativa Cruz Azul destinará 6,500 millones de pesos para fortalecer sus operaciones en el estado.

De este monto, 1,800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula; otros 3,700 millones se invertirán en una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance de 85%.

Además, más de 1,000 millones de pesos serán destinados al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses. Víctor Velázquez, Presidente de la Cooperativa Cruz Azul.

Víctor Velázquez también agradeció a las autoridades estatales por el respaldo para concretar estas inversiones, al considerar que representan una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.