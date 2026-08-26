Martha Elena Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, exige seguridad en el estado así como recursos que beneficien a los empresarios sinaloenses.

En entrevista con López-Dóriga, la presidenta de Coparmex Sinaloa detalló que existe una profunda crisis de inseguridad, economía y salud mental en la entidad, asegurando que la tranquilidad es algo perdido.

“La tranquilidad hace mucho la perdimos, ya es un recuerdo”. Martha Elena Reyes

Coparmex Sinaloa exige atender la inseguridad y apoyar a las empresas ante la crisis

La presidenta de Coparmex Sinaloa lanzó un llamado al gobierno para atender de manera urgente la crisis de seguridad y económica, pues la población vive entre la frustración, incertidumbre y angustia.

Violencia en México (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro)

Martha Elena Reyes señaló que la situación no solo ha provocado una crisis de inseguridad, sino también afectaciones económicas y de salud mental, mientras las empresas intentan mantener los empleos.

“Estamos viviendo es una crisis económica, una crisis de inseguridad, una crisis de salud mental y una crisis de robo de sueños y de esperanzas”. Martha Elena Reyes

Sobre la estrategia de seguridad en Sinaloa, Reyes reconoció que la presencia de elementos militares ha permitido a los ciudadanos continuar con sus actividades, pero afirmó que aún falta más por hacer.

Por lo anterior, la presidenta de Coparmex Sinaloa pidió al gobierno establecer apoyos fiscales y créditos blandos para las empresas, a fin de que puedan conservar empleos y continuar generando ingresos en el estado.

Ante la licencia de Rocha Moya, Coparmex Sinaloa pidió a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, construir una alianza con empresarios y ciudadanos para atender la crisis de seguridad.