Martha Elena Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, exige seguridad en el estado así como recursos que beneficien a los empresarios sinaloenses.
En entrevista con López-Dóriga, la presidenta de Coparmex Sinaloa detalló que existe una profunda crisis de inseguridad, economía y salud mental en la entidad, asegurando que la tranquilidad es algo perdido.
“La tranquilidad hace mucho la perdimos, ya es un recuerdo”.Martha Elena Reyes
Coparmex Sinaloa exige atender la inseguridad y apoyar a las empresas ante la crisis
La presidenta de Coparmex Sinaloa lanzó un llamado al gobierno para atender de manera urgente la crisis de seguridad y económica, pues la población vive entre la frustración, incertidumbre y angustia.
Martha Elena Reyes señaló que la situación no solo ha provocado una crisis de inseguridad, sino también afectaciones económicas y de salud mental, mientras las empresas intentan mantener los empleos.
“Estamos viviendo es una crisis económica, una crisis de inseguridad, una crisis de salud mental y una crisis de robo de sueños y de esperanzas”.Martha Elena Reyes
Sobre la estrategia de seguridad en Sinaloa, Reyes reconoció que la presencia de elementos militares ha permitido a los ciudadanos continuar con sus actividades, pero afirmó que aún falta más por hacer.
Por lo anterior, la presidenta de Coparmex Sinaloa pidió al gobierno establecer apoyos fiscales y créditos blandos para las empresas, a fin de que puedan conservar empleos y continuar generando ingresos en el estado.
Ante la licencia de Rocha Moya, Coparmex Sinaloa pidió a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, construir una alianza con empresarios y ciudadanos para atender la crisis de seguridad.