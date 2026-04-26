El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) respondió a las versiones periodísticas sobre las contrataciones vinculadas con la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA y aseguró que todos los procesos se realizaron conforme al marco vigente.

La institución explicó que las acciones comenzaron después de recibir, el 18 de marzo de 2026, el título ferroviario de pasajeros que le permite operar, explotar y prestar el servicio ferroviario de pasajeros en esta ruta que conectará Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Buenavista.

Banobras responde sobre operación del Tren Felipe Ángeles al AIFA

De acuerdo con Banobras, tras recibir esa autorización, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura aprobó los recursos necesarios para concretar contrataciones consideradas esenciales para el arranque del servicio.

Uno de los principales puntos aclarados por la dependencia fue la contratación de personal, pues Banobras sostuvo que no se trataba de esquemas de outsourcing, sino de servicios especializados requeridos para la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA.

Asimismo, indicó que estas tareas no forman parte del objeto principal de Banobras, por lo que la ley permite recurrir a empresas especializadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre esas condiciones destacó que las compañías deben estar inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de mantener al corriente el pago de cuotas de seguridad social.

Por otra parte, se detalló que las y los trabajadores asignados a esta nueva ruta serán incorporados posteriormente a la nómina del actual Tren Suburbano, ahora denominado Tren Felipe Ángeles, una vez concluida la compra de participación accionaria de CAF y OMNITREN.

Finalmente, Banobras aseguró que conductores, reguladores y demás personal operativo ya concluyeron su capacitación y cuentan con las licencias necesarias para iniciar actividades.