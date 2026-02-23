La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) reconoció las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como el trabajo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, en el marco de la ley y orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz de las familias mexicanas.

Las y los mandatarios estatales destacaron el compromiso y profesionalismo de las instituciones de seguridad que salvaguardan la integridad y tranquilidad de la población.

CONAGO reafirma coordinación permanente con el Gobierno de México

En el posicionamiento, suscrito por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su carácter de presidenta de la CONAGO, y respaldado por las y los 31 mandatarios estatales, se refrendó la disposición de las entidades federativas para:

Mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.

Respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta de la República.

Trabajar, desde el ámbito de sus competencias, para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

Fortalecer capacidades institucionales en prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Asimismo, la CONAGO expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la conducción decidida y estratégica de la política nacional de seguridad.

El organismo reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida y que, en unidad y con pleno respeto a la legalidad, se continuará trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos.