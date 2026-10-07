Raúl Garza del Valle, regidor de Torreón, Coahuila, desató críticas luego de difundir en redes la entrega de pliegos de hule negro de uso rudo a familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en el municipio.

A través de una publicación, el regidor informó que el apoyo fue entregado a habitantes de la ampliación Camilo Torres y enfatizó en que seguirá “ trabajando cercano a la gente”, atendiendo sus necesidades.

Regidor de Torreón entrega hule a afectados por lluvias y genera críticas (Captura de pantalla)

Polémica en Torreón por entrega de hules a familias afectadas por las lluvias

El regidor de Torreón, Raúl Garza del Valle, dijo apoyar a familias afectadas por las lluvias y compartió videos de la entrega de hules a familias afectadas por las lluvias, lo que desató críticas.

Usuarios en redes cuestionaron la necesidad del regidor de grabarse al hacer las entregas, otros criticaron que la “ayuda” a las familias de la comunidad consistiera solo en pliegos de hule.

Pese a que algunos aplaudieron la acción de Raúl Garza del Valle, otros comentarios señalaron que el apoyo era insuficiente frente a las afectaciones registradas en distintos sectores de Torreón.

Regidor de Torreón entrega hule a afectados por lluvias y genera críticas (Captura de pantalla)

Las precipitaciones en Torreón, Coahuila, de los primeros días de octubre provocaron inundaciones, acumulaciones de agua y cierres preventivos de vialidades en diferentes puntos.

A la entrega de Raúl Garza del Valle, se sumó la de Felipe González, diputado local de Torreón, quien también mostró un video cómo regaló lonas entre las familias afectadas en la ciudad.