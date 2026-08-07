Chad Everly, exmarine estadounidense de 35 años, fue detenido en Piedras Negras, Coahuila, acusado de asesinar a tres familiares de su expareja en Saltillo y de secuestrar a su hijo de tres años.

El ataque ocurrió en la colonia Espinoza Mireles, donde murieron la madre, la hermana y la pareja de la madre de Litzy, su expareja, quien resultó herida.

Chad Everly intentaba huir hacia Texas cuando fue capturado en un operativo conjunto de autoridades mexicanas, logrando el rescate del menor de edad.

Estadounidense secuestra a su hijo en México y mata a su familia materna

La Fiscalía General de Coahuila desplegó un operativo de búsqueda del responsable para detener a Chad Everly y presentarlo ante el Ministerio Público.

El operativo de autoridades federales como la Marina, Ejército, Guardia Nacional, y autoridades estatales tenía como objetivo común el rescate del menor de tres años.

Una jueza había determinado la existencia de violencia familiar por parte de Chad Everly, por lo que le restringió el acercamiento.

Como parte de los protocolos se activaron análisis de inteligencia, vigilancia mediante cámaras de seguridad y coordinación entre corporaciones hasta encontrarlos en Piedras Negras antes de intentar huir a Estados Unidos.

Chad Evelrly fue detenido antes de cruzar a Estados Unidos

El operativo de búsqueda de Chad Everly incluyó la notificación a CBP de Estados Unidos, para informar sobre un posible intento de huida mediante la frontera con Texas con su hijo de tres años.

Al detenerlo fue presentado ante el Ministerio Público y su hijo rescatado por las autoridades mexicanas.