Personal médico de la Clínica Hospital “Sahuayo”, en Michoacán, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó en menos de 24 horas dos artroplastias totales de rodilla.

Las cirugías, efectuadas los días 2 y 3 de octubre, beneficiaron a dos pacientes de 67 y 73 años que padecían gonartrosis varizante grado 4, condición que provoca desalineación en la rodilla, lo que hace necesario el uso de prótesis para recuperar movilidad y reducir el dolor.

Jornadas Quirúrgicas en el ISSSTE

El traumatólogo Cristian Eduardo Sánchez Ávalos explicó que este tipo de procedimiento permite al paciente egresar del hospital un día después de la cirugía y comenzar su rehabilitación de inmediato.

Es una cirugía que sí es abierta (...), se expone toda la rodilla, y en pocas palabras es como cambiar toda la bisagra (...). Se cambia parte de la tibia, de la articulación, parte del fémur, y parte de la rótula. (...) Los pacientes acuden con nosotros a la consulta porque ya es muy doloroso, toman muchas pastillas y no toleran ni con los medicamentos; por eso se les propone la cirugía para mejorar su calidad de vida, la artroplastia total de rodilla o prótesis total de rodilla. Cristian Eduardo Sánchez Ávalos

Sánchez Ávalos agregó que la intervención dura entre una y una hora y media, y la recuperación varía de 15 a 21 días, dependiendo de la edad y condición física de cada paciente.

La Clínica Hospital "Sahuayo" realizó dos artroplastia totales de rodilla. (Cortesía)

Finalmente, indicó que ambas cirugías forman parte de las Jornadas Quirúrgicas del ISSSTE, estrategia implementada para reducir rezagos quirúrgicos, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.