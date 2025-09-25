El jueves 25 de septiembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer que se ha iniciado el Plan de Cirugía Robótica con dos intervenciones exitosas realizadas con el robot Da Vinci en el Hospital General de Saltillo.

Robot Da Vinci realiza dos cirugías exitosas

Las pacientes fueron dos mujeres de 60 y 62 años diagnosticadas con cáncer de endometrio y fueron operadas por el especialista en cirugía oncológica y pionero del uso de robot en la medicina en México, Miguel Farías Alarcón, quien utilizó a Da Vinci para llevar a cabo dichas intervenciones.

El robot Da Vinci ayuda a mejorar los movimientos de los cirujanos (Cortesía)

Este robot está diseñado con cuatro brazos, torre de visión y una consola de mando que amplifica los movimientos del cirujano, permitiendo cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas. El especialista aclaró que el robot no sustituye al cirujano, sino que potencializa su trabajo.

“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido” Miguel Farías Alarcón, especialista en cirugía oncológica

En su primera fase, el Plan de Cirugía Robótica beneficiará a pacientes con diferentes tipos de cáncer como:

Ovario

Endometrio

Colon

Recto

Próstata

Riñón

Vejiga

Páncreas

Estómago

Asimismo, se dio a conocer que este programa se suma a los avances iniciados hace más de 10 años en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, donde también utilizan el robot Da Vinci.

Con esta iniciativa, el ISSSTE refuerza su compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia y tratamientos más seguros para mejorar la calidad de sus derechohabientes.