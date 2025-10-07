El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, junto a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, firmó el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar, con el que se busca fortalecer la colaboración entre las instancias para beneficiar a la población.

Este convenio representa la continuidad de la 4T impulsada desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que operará hasta el año 2030.

ISSSTE y Programas Bienestar trabajan de la mano

El ISSSTE participa activamente a través del Programa Salud Casa por Casa, en la que se busca acercar los servicios médicos a los hogares de personas adultas mayores o con discapacidad en todo el país.

Las unidades médicas del Instituto reciben a pacientes previamente visitados por los facilitadores de este programa para garantizar una atención oportuna.

EL ISSSTE busca garantizar atención oportuna y de calidad para todas las personas del país. (Cortesía)

Además, se sumó el Programa La Clínica es Nuestra, el cual impulsa la democracia participativa en la toma de decisiones sobre el mejoramiento y equipamiento de 562 unidades médicas de primer nivel del ISSSTE.

Por su parte, el FOVISSSTE, dirigido por Jabnely Maldonado Meza, destacó que mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar se promueve el acceso a una vivienda digna para familias de bajos ingresos.

Este documento establece un marco jurídico y administrativo común para optimizar recursos y evitar duplicidades, con el objetivo de trabajar con transparencia en la operación de programas sociales, para que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.