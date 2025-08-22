Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, impulsó un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso.

El propósito es que la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las 32 entidades federativas fortalezcan la promoción turística de México en el extranjero ante el Mundial FIFA 2026.

Clemente Castañeda garantiza seguridad en Mundial 2026

Clemente Castañeda informó que el acuerdo también exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Turismo, a reforzar acciones de seguridad.

Esto, para proteger a turistas nacionales e internacionales durante el evento deportivo, en coordinación con gobiernos estatales y municipales

Al respecto, Clemente Castañeda destacó que México enfrenta problemas de inseguridad en carreteras y sargazo en destinos clave.

No obstante, la correcta coordinación y promoción internacional permitirá proyectar al país como un destino turístico seguro, moderno y sostenible , beneficiando a la economía local.

Impacto económico esperado durante el Mundial 2026

Durante el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio , se estima que más de 1.5 millones de turistas visiten las ciudades sede.

Lo anterior, generando una derrama de 104 mil millones de pesos en América del Norte, de los cuales México podría captar una parte significativa con estrategias adecuadas.