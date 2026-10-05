La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) dio seguimiento a las labores de mantenimiento en Circuito Potosí con la reparación de una válvula correspondiente a las líneas de agua de El Realito, ubicada en el sector sur de esta vialidad.

Personal operativo realizó los trabajos necesarios para corregir la situación y mantener condiciones adecuadas en la zona, como parte de las acciones permanentes de conservación y atención que se llevan a cabo en distintos puntos del Circuito Potosí.

Seduvop mantiene trabajos de conservación en Circuito Potosí

Las labores permiten dar seguimiento a las condiciones de la infraestructura, prevenir posibles afectaciones mayores y mantener condiciones adecuadas de movilidad para las personas que diariamente utilizan esta vía.

La Seduvop mantiene recorridos y supervisiones permanentes en Circuito Potosí, además de realizar trabajos de mantenimiento en los puntos que requieren intervención.

Con estas acciones, la dependencia busca conservar la funcionalidad de la infraestructura y contribuir a mantener condiciones de seguridad para las y los usuarios que transitan por esta vialidad.