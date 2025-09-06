Al día 5 de septiembre, Chihuahua era el estado con más contagios de sarampión en México; este era el número de casos y muertes por complicaciones.

Este 2025 se ha visto un incremento en los casos de sarampión en México, que tenía más de 4 mil casos confirmados en su informe diario, lo que lo convierte en el segundo país con más contagios en América, sólo después que Canadá.

Tal como señala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sarampión es una enfermedad virulenta muy contagiosa, que puede adquirirse a cualquier edad debido a la interacción con secreciones de las personas enfermas.

Chihuahua, el estado más afectado por el sarampión en México

La Secretaría de Salud compartió la cifra de contagios confirmados de sarampión en México en su informe diario, con los estados más afectados por la enfermedad; Chihuahua encabeza la lista con 4 mil 127 casos al viernes 5 de septiembre 2025.

Desde el jueves 4 de septiembre a dicho día se sumaron 15 casos de sarampión en Chihuahua, confirmados, además de que contabilizaban 17 muertes, de las 18 que hay en todo México por complicaciones con la enfermedad.

Aunado al aumento, se tiene un estimado de 5 mil 707 casos probables de sarampión en Chihuahua, para la misma fecha, hoy sábado 6 de septiembre, con una tasa de incidencia de 104.1%, por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, el viernes 29 de agosto se registraban 4 mil 032 casos de sarampión en Chihuahua, por lo que en la última semana hubo 95 contagios y el deceso de un menor de 8 meses, por complicaciones ante la falta de vacunas.

La mayoría de los contagios de sarampión se acumulan en tres municipios: Cuauhtémoc, Chihuahua capital y Nuevo Casas Grandes, por lo que el gobierno de la entidad ha implementado jornadas especiales de vacunación.

Casos de sarampión en México: Chihuahua, el estado más afectado (Secretaría de Salud)

Casos de sarampión en México: Cifra al viernes 5 de septiembre

Como se mencionó, los casos de sarampión en México ascienden a 4 mil 334 contagios al día viernes 5 de septiembre, de los cuales la mayoría radica en Chihuahua, con 4 mil 127.

Los otros 306 casos de sarampión en México se encuentran en 21 estados, los siguientes son los más afectados después de Chihuahua:

Sonora: 87, en dónde hay una defunción

Coahuila: 54

Guerrero: 35

Durango: 22

Sin embargo, los casos de sarampión probables acumulados en México ascienden a 9 mil 075, con afectaciones principalmente en el grupo de edad de 0 a 4 años, con mil 066 contagios.

La última epidemia de sarampión en México tuvo lugar de 1989 a 1990, con 89 mil 163 casos confirmados, sin embargo, la enfermedad se consideró erradicada para 1995, con un último caso endémico.

Las autoridades de Salud tanto federales como en Chihuahua y otros estados afectados hacen un llamado a la población a vacunarse contra el sarampión.