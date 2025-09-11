La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, asistió a la reunión de la mesa de seguridad en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se acordaron los objetivos prioritarios y metas en materia de seguridad.

En la reunión estuvieron presentes, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, por parte del Gobierno de Chihuahua, se encontraban el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y el fiscal general, César Jáuregui.

Maru Campos felicita la colaboración de todos los niveles gubernamentales

María Eugenia Campos detalló que durante el encuentro se acordó una mayor colaboración con las corporaciones federales.

La gobernadora de Chihuahua se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar en materia de seguridad (Cortes)

Asimismo, señaló que el trabajo en conjunto de todas las instancias de los diferentes niveles gubernamentales ha dejado resultados positivos en la entidad, como el decomiso de drogas y el desarme.

Maru Campos finalizó señalando que mantener la seguridad en Chihuahua es una tarea permanente, por lo que la coordinación con las fuerzas federales será una parte fundamental para garantizar la paz en la entidad.