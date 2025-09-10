María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, presentó la nueva estrategia para inhibir el delito y bajar los índices de delincuencia en la entidad.

Durante una sesión de trabajo junto al comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado, Maru Campos reveló cuáles fueron los resultados obtenidos en la reunión que tuvo con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en la Ciudad de México.

Secretaría de Defensa brinda helicóptero para monitoreos, asegura Maru Campos

Desde el Palacio de Gobierno, la gobernadora de Chihuahua compartió los acuerdos alcanzados con Ricardo Trevilla, pues reveló que se contará con la instalación de bases de operaciones adicionales en la entidad.

Maru Campos informó que su Gobierno contará con la disposición de un helicóptero de la Secretaría de Defensa para realizar labores de vigilancia en Ciudad Juárez. Por otra parte, se estableció un plan de acción en los ocho cuadrantes del estado que presentan mayor número de homicidios dolosos.

La gobernadora de Chihuahua busca disminuir la violencia en la entidad (Cortesía)

Asimismo, se adquirirá equipamiento electrónico y se intercambiarán modelos de inteligencia operativa para mejorar labores de investigación, detención y judicialización de carpetas.

Finalmente, se declaró que se establecerá un grupo de alertamiento simultáneo para actuar de manera oportuna en todos los municipios. Con estas estrategias, Maru Campos busca bajar la tasa de delitos que se presentan en la entidad, además de disminuir los generadores de violencia.