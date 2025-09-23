La gobernadora Maru Campos presidió la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se acordó la instalación de nuevas bases de operación en distintos puntos de Chihuahua, con el objetivo de reforzar la seguridad de la población.

La estrategia contempla patrullajes conjuntos las 24 horas entre corporaciones de los tres niveles de gobierno y el Ejército Mexicano, en zonas como Ciudad Juárez, la capital del estado y otras localidades.

Maru Campos y las acciones que se tomarán

Las autoridades definieron operativos focalizados contra generadores de violencia, con apoyo de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de inteligencia y mayor despliegue territorial. Estas acciones se extenderán a municipios como Coyame del Sotol, Moris, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Cuauhtémoc.

El plan busca garantizar atención focalizada y detenciones, con el respaldo de infraestructura y tecnología interinstitucional.

Asistentes a la mesa estatal encabezada por Maru Campos

En el encuentro, la gobernadora exhortó a las instituciones a no bajar la guardia y mantener la colaboración para devolver la paz y tranquilidad a las y los chihuahuenses.

Participaron en la reunión el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los generales Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

También asistieron el delegado de la FGR, Ramón Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Bienestar, Mayra Chávez; y la representante del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.