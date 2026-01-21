Durante la conferencia de este 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum tocó el tema de Deysi, una niña de 10 años en Chiapas que dio a luz y que ahora su vida está en peligro, por lo que ordenó investigar el caso.

“Hay un protocolo en donde el hospital tiene que informar a las fiscalías de los estados o a la Fiscalía General de la República, depende del tipo de hospital” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la niña de 10 años que dio a luz en Chiapas?

Este 21 de enero, se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre el caso de la niña de 10 años que dio a luz en Chiapas, y sobre si es que se tomaron acciones y también algún tipo de atención médica especializada.

Aunque la presidenta admitió no conocer el caso, ordenó que se debe investigar, asegurando que “ahí hay un delito”.

Asimismo, se le preguntó a Claudia Sheinbaum si es que se podría ejercer acción penal en contra de los padres o la pareja de la niña en Chiapas que dio a luz, a lo que ella contestó que sí y que la Fiscalía del estado debía atender el caso.

Esta noticia sobre el embarazo de una niña de 10 años en Chiapas, ha conmocionado al país pues se sabe que presentó lesiones graves en tejidos internos tras el parto, ya que su cuerpo no estaba preparado físicamente.

La niña fue llevada al Hospital de la Mujer por un joven de 18 años de edad quien se autodenominó su “esposo”; sin embargo, fue remitida al Hospital de las Culturas por la gravedad del caso y tras el parto, el cónyuge huyó.