Gabriel Orantes, candidato de Morena por la alcaldía de San Fernando, Chiapas, para las elecciones 2024, sufrió un atentado hoy 28 de febrero cuando viajaba a bordo de su auto; aquí te decimos quién es este aspirante.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, el candidato al gobierno de Chiapas fue atacado durante la noche de ayer martes 27 de febrero cuando conducía su camioneta en dirección hacia el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Tras el atentado al cual sobrevivió, Gabriel Orantes explicó que viajaba en compañía de sus colaboradores cuando su vehículo fue atacado por hombres armados en el tramo de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El ataque no dejó víctimas ni lesionados, según explicó posteriormente el propio candidato en un video que compartió en redes sociales.

Gabriel Orantes es candidato de Morena a la alcaldía de San Fernando, Chiapas. Sin embargo, su edad se desconoce y por lo tanto también su signo zodiacal.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Gabriel Orantes no ha hecho público ningún dato de su vida personal, pues, pese a ser candidato de Morena a la alcaldía de San Fernando, Chiapas, no se tienen muchos registros sobre el aspirante.

Este otro dato sobre Gabriel Orantes también se desconoce, pues el candidato de Morena no ha ofrecido detalles sobre su vida personal en entrevistas a medios de comunicación.

La edad de Gabriel Orantes tampoco ha sido proporcionada por el propio candidato de Morena, pues antes del atentado que sufrió hoy 28 de febrero no había cobrado relevancia en medios de comunicación.

El grado de estudios de Gabriel Orantes tampoco es público, pues el candidato de Morena no ha ofrecido mayores detalles en ese sentido, ni se cuenta con un currículum visible del aspirante.

La trayectoria de Gabriel Orantes Villatoro también es desconocida, pues el propio aspirante no cuenta con un currículum visible y tampoco cuenta con perfil de Linkedin.

Gabriel Orantes no ha hecho visibles sus propuestas como candidato a la alcaldía de San Fernando, en el estado de Chiapas, cargo por el cual competirá en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

Gabriel Orantes, quien buscará la alcaldía de San Fernando, Chiapas, en las elecciones 2024, explicó en un video cómo fue el atentado al que sobrevivió durante la noche del martes 27 de febrero.

Este fue el testimonio del candidato:

“Pasando la entrada de la colonia 16 de septiembre hay un Oxxo, justo en ese momento se me pegan dos camiones con luces de patrullas. Permití el paso, pero de pronto las camionetas que estaban al lado mío, veo que me empiezan a sacar armas largas. No nos detuvimos, seguimos de largo”

Gabriel Orantes