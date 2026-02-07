El jueves 5 de febrero fue asesinado el creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido como “El Chabelo”, en Huixtla, Chiapas.

Fue en la calle Arteaga Norte y Negrete, en Esquipulas, Chiapas, que “El Chabelo” fue asesinado en un presunto ataque directo, mientras se encontraba en un negocio de tatuajes que frecuentaba.

¿Quién era Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”? Creador de contenido de Huixtla

Juan Diego Maldonado Grijalva fue un creador de contenido conocido como “El Chabelo” del municipio de Huixtla, en Chiapas, en donde también se dedicaba a hacer mandados.

Asimismo, creaba contenido con un negocio de tatuajes, “Tatto Huixtla Mendoza” que, se presume, sería en el cual habría muerto la tarde del jueves 5 de febrero.

¿Quién fue Juan Diego Maldonado Grijalva, "El Chabelo"? (Redes sociales)

Se desconoce mayor información sobre “El Chabelo” derivado de la restricción de sus redes sociales.

¿Qué edad tenía Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”?

Debido a la restricción en su perfil de redes sociales, se desconoce la edad de “El Chabelo”, quien era originario de Huixtla, Chiapas.

¿Qué signo zodiacal era Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”?

La hermana de “El Chabelo” compartió en sus redes sociales que el cumpleaños del creador de contenido fue hace cuatro días, por lo cual su signo zodiacal era Aries.

¿Quién era la esposa de Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”?

Tal como relató en el podcast de Los Manis, “El Chabelo” estaba soltero.

¿Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo” tuvo hijos?

Se presume que “El Chabelo” no tuvo hijos.

¿Qué estudió Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”?

Se desconoce la trayectoria académica de “El Chabelo”, aunque en Facebook apunta que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México sin dar mayores detalles.

¿En qué trabajó Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo”?

Juan Diego Maldonado Grijalva era un creador de contenido de TikTok y Facebook, conocido en Chiapas, enfocado en el humor, sin embargo, también realizaba críticas al gobierno de Huixtla mediante la sátira.

Asimismo, “El Chabelo” tenía un negocio de entregas.

“El Chabelo”, creador de contenido, fue asesinado en Huixtla, Chiapas

En lo que se presume un ataque directo, Juan Diego Maldonado Grijalva “El Chabelo” fue asesinado de ocho disparos, dos en la cabeza y seis en el abdomen, lo que derivó en su muerte.

Acorde con lo narrado, dos personas ingresaron al local de tatuajes en el que se encontraba “El Chabelo”, fingieron estar interesados en el servicio y le dispararon tras identificarlo.

De momento no hay detenidos, aunque se sabe que “El Chabelo” estaba acompañado de dos personas más quienes resultaron heridos de gravedad por el ataque.