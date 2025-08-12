Richard Mockabee, un hombre originario de Estados Unidos, recibió más de 500 picaduras de abejas africanizadas en México cuando visitaba Baja California en compañía de su perro.

De acuerdo con los reportes, Richard Mockabee, de 78 años de edad, se encontraba en en San Felipe, Baja California, cuando de pronto su perro fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas.

Al observar esta situación Richard Mockabee intentó ayudar a su perrito, sin embargo, terminó atacado por las abejas africanizadas, recibiendo más de 500 picaduras.

La información señala que Richard Mockabee regresaba a su camioneta, luego de haber realizado una breve parada para comprar algo y desayunar.

Fue al acercarse a su unidad que observó que su perro, el cual se encontraba en la parte trasera, estaba siendo atacado por un enjambre de abejas africanizadas.

Sin dudarlo Richard Mockabee se abalanzó sobre su perro, con la esperanza de ahuyentar a las abejas y que dejaran de picarlo.

En su buen gesto Richard Mockabee recibió también más de 500 picaduras de abejas africanizadas, lo que provocó que fuera trasladado de emergencia a un hospital en Estados Unidos en donde fue declarado en estado crítico.

En tanto, pese a la buena y heroica intención de Richard Mockabee, su perro murió debido a las picaduras de abejas africanizadas que sufrió en su cuerpo.

A través de la plataforma Go Found Me, la familia de Richard Mockabee ha solicitado ayuda para su recuperación.

Señalan que Richard Mockabee se recupera tras recibir más de 500 picaduras de abejas africanizadas en México, pero su evolución es lenta.

La familia de Richard Mockabee manifestó que sufrió una intensa intoxicación en todo el cuerpo debido a las picaduras de abejas africanizadas, la cual dejó consecuencias graves.

Ello debido a que compartieron que de momento no puede caminar, además de que requiere apoyo para algunas tareas.

Por ello instan a que las personas ayuden a Richard Mockabee, en tanto pasa por una lenta e intensa recupración.