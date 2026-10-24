Las autoridades investigan un doble feminicidio en Chiapas tras confirmarse el asesinato de una abuela y su nieta de 12 años en el municipio serrano de Ostuacán.

Las víctimas fueron identificadas como Mirian Cruz Alpuche, de 55 años de edad, y Ariana, de 12 años, quienes desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron a revisar el ganado en un predio cercano.

Vecinos señalaron que se trataba de un trayecto rural que habitualmente les tomaba poco más de media hora, por lo que al percatarse de su prolongada ausencia, familiares y amigos de la comunidad iniciaron brigadas de búsqueda y solicitaron la intervención de las autoridades.

Investigan doble feminicidio en Chiapas tras asesinato de abuela y nieta de 12 años

En un hecho que ha provocado profunda conmoción e indignación social en toda la región serrana de Chiapas, autoridades ya investigan el feminicidio de una abuela y su nieta.

Tras varios días de intensa búsqueda en la zona boscosa de la ranchería Ribera Tanchichal, brigadas de rescate e instituciones de seguridad confirmaron el hallazgo sin vida de ambas integrantes de la familia.

Este trágico suceso ha generado duras exigencias de justicia por parte de los habitantes de Ostuacán, quienes demandan el esclarecimiento de los hechos y la pronta captura de los responsables.

Investigan doble feminicidio en Chiapas tras asesinato de abuela y nieta de 12 años (Especial)

El cuerpo de Mirian fue localizado dos días después a orillas de un arroyo, mientras que las labores para encontrar a la menor se extendieron hasta su confirmación este viernes 23 de octubre.

En las tareas de búsqueda terrestre y aéreo participaron activamente elementos de Protección Civil, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y binomios caninos especializados en el terreno montañoso.

La Fiscalía de Chiapas mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer el móvil del doble feminicidio y la responsabilidad de los agresores.